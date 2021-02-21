  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ülkede seçim komisyonu üyelerine bombalı saldırı
Dünya

Ülkede seçim komisyonu üyelerine bombalı saldırı

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi devam ederken, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:08:00 -
Ülkede seçim komisyonu üyelerine bombalı saldırı

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi devam ederken, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Tillaberi bölgesindeki Dargol mevkisinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçtiği anda, yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Saldırıda, komisyon üyesi 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Mali sınırında bulunan ve 2017'den bu yana terör örgütlerinin hedefi olan Tillaberi'de, 1 Ocak-30 Kasım 2020'de yaşanan saldırılarda 89 kişi ölmüş ve 80 binden fazla kişi de yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başlamıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane yarışıyor.

Seçimden, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'un zaferle çıkacağına inanılıyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!

TRT’nin reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması
Gündem

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması

Murat Karayılan’ın ele geçirilmesi için operasyon yapılacak mı? Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında ağır darbeler vurulma..
Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi
Teknoloji

Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaşarak, 'Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay