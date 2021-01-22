Ülkede şaşırtan olay! Fil, okulun bahçesine girdi
Malezya'da doğal yaşam alanından uzaklaşan fil, okulun bahçesinde dolaşırken görüntülendi.
Malezya'nın Perak eyaletindeki doğal yaşam alanından uzaklaşan fil, okulun bahçesinde dolaşırken görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda filin, eyalete bağlı Grik kentindeki okul binasının önünde kendisini görüntüleyen kişiyi uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.
Videonun kısa sürede internette yayılmasından sonra açıklama yapan Perak Doğal Yaşam ve Ulusal Parklar Birimi Direktörü Yusuf Şerif, 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi filin, okulun etrafındaki duvarı kırarak bahçeye girdiğini belirtti.
Yusuf, filin okul bahçesine girmesiyle kimsenin yaralanmadığını dile getirerek, olayın ardından yetkililerin duvarı tamir edip filleri uzak tutmak için mavi ışıklarla donattıklarını söyledi.