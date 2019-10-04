0553 313 94 23

Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi.

04 Ekim 2019 Cuma 17:10
Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Jigawa-Kaduna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Shehu, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Bazı yaralıların durumu ağır

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildiren Shehu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Shehu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:10
  1. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya
  2. Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu
  3. Jigawa-Kaduna kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    1. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    2. EYT’lilerden Meclis’e çağrı son dakika
    3. Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet..
    4. Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi
    5. KPSS, YKS, DGS, ALES bu yıl hangi..
    6. Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı..
    7. AK Partili Bülent Turan'dan infaz..
    8. MHP'li Semih Yalçın'dan..
    9. Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü
    10. Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri..
    11. Fenerbahçe'nin eski yıldızı virüs..
    12. İzmir'de otomobil manav tezgahına..
    13. Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya..
    14. Kasımpaşa, Konyaspor maçı..
    15. Rum yönetimine çok net cevap: Asla..
    16. Erdoğan cuma namazı sonrası..
    17. Sağanak yağış İstanbul'a doğru yola..
    18. EYT hemen çıkar mı? EYT için tarih..
    19. Elektrik faturası düşürmenin yolu..
    20. İstanbul Üniversitesi’nden dikkat..
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek