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Dünya Ülkede Başkanlık Ofisi Müdürü'ne şüpheli zarf! Kısa süreli görme kaybı yaşadı
Dünya

Ülkede Başkanlık Ofisi Müdürü'ne şüpheli zarf! Kısa süreli görme kaybı yaşadı

Tunus Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü'nün, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'e gönderilen şüpheli bir zarfı açmasının ardından baş ağrısı ve kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve bir Başkanlık çalışanının ise baş ağrısı geçirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 22:41:00 -
Ülkede Başkanlık Ofisi Müdürü'ne şüpheli zarf! Kısa süreli görme kaybı yaşadı

Tunus Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Tunus Başkanlık Ofisi Müdürü'nün, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'e gönderilen şüpheli bir zarfı açmasının ardından baş ağrısı ve kısa süreli görme kaybı yaşadığı ve bir Başkanlık çalışanının ise baş ağrısı geçirdiği bildirildi.

Başkanlık Ofisi, Ofisi Müdürü'nün yanı sıra bir Başkanlık çalışanının da zarfın açılmasının ardından baş ağrısı yaşadığını bildirdi. Yaşanan olayın ardından Başkanlık Ofisi, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'e gönderilen zarf hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunus yerel medyasında ise yaşanman olayda, Başkan Said'e yollanan zarfın bir tür zehir olan "Risin" içerdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Tunus'ta artan yeni kabine tartışmaları ve yüzlerce gencin tutuklandığı koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zorlu ekonomik koşullar, ülkede gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

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