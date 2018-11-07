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Ülkede 500 polis operasyona katıldı! Bebek satan çete çökertildi

Peru'da 500 polis memurun 18 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon sonucu, yoksul kadınları para karşılığı bebeklerini vermeye ikna ettiği ve bebekleri büyük kazanç sağlayarak üçüncü kişilere sattığı iddia edilen çete çökertildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:02
Ülkede 500 polis operasyona katıldı! Bebek satan çete çökertildi

Peru'nun güneyinde bebek satan çete polis operasyonuyla çökertildi.

BBC'nin haberine göre, Arequipa kentinde yaklaşık 500 polis memurunun 18 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında eski emniyet genel müdürü General Raul Becerra'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

5 aylık bir bebek de kurtarıldı

Çetenin, yoksul kadınları para karşılığı bebeklerini vermeye ikna ettiği ve bebekleri büyük kazanç sağlayarak üçüncü kişilere sattığı iddia ediliyor.

Operasyonlarda 5 aylık bir bebeğin kurtarıldığı da belirtildi.

Aralarında jinekolog da var

Bebeklerin evlat edinmek isteyen yabancı ailelere veya organ kaçakçılığı yapan çetelere satılıp satılmadığı soruşturuluyor.

Gözaltına alınanlar arasında bir jinekolog ve çocuk hastalıkları uzmanı da bulunuyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:02
  1. Peru
  2. BBC
  3. General Raul Becerra
  4. organ kaçakçılığı
  5. jinekolog

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