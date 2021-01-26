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Dünya Ülke yasta! Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle öldü
Dünya

Ülke yasta! Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle öldü

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:31:00 -
Ülke yasta! Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle öldü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanımız Trujillo'nun ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrendim." dedi.

Tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu vurgulayan Marquez, "Trujillo benim arkadaşım, ortağım, iş arkadaşım ve bakanımdı." ifadesini kullandı.

12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmıştı.

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasına rastlanırken salgında 51 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

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