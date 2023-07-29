Ülke şokta! Devlet Başkanı'nın oğlu kara para aklamaktan tutuklandı

Kolombiya Devlet Başkanı’nın Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama ve yasa dışı yollarla zenginleşme soruşturması kapsamında tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Nicolas Petro’nun eski eşi Daysuris del Carmen Vsquez de tutuklanırken ikili Karayip kıyısından Kolombiya'nın başkenti Bogot'ya nakledildi. Kolombiya lideri Petro, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada oğlunun tutuklanmasının üzücü olduğunu belirterek, “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar onun karakterini şekillendirsin ve kendi hataları hakkında düşünebilsin. Başsavcıya da söylediğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim ve baskı yapmayacağım. Hukuk süreci özgürce yönetsin” dedi.

Mart ayında soruşturma başlatılmıştı

Kolombiya’nın Atlantico bölgesinde siyasetçi Nicolas Petro ve eski eşi Daysuris del Carmen Vsquez’e, Kolombiya Lideri Petro’ya barış çabaları ve seçim kampanyasını finanse etmesi için uyuşturucu kaçakçıları tarafından kendilerine para ödendiği iddiasıyla geçtiğimiz Mart ayında soruşturma açılmıştı. Nicolas Petro, soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek tüm iddiaları asılsız olarak nitelendirmişti.