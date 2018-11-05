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Ülke şokta! 80 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'ya komşu olan Kamerun'un Bamenda kentinde 80 öğrencinin kaçırıldığı açıklandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
Ülke şokta! 80 öğrenci kaçırıldı

Kamerun'un kuzeybatısında bulunan Bamenda şehrinde 80 öğrenci kaçırıldı.

Henüz bir bilgi bulunmuyor

Kamerun hükümeti ve ordusu bu olayı doğrularken, kaçırılma vakasının kim yada kimler tarafından yapıldığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Nüfusun büyük kısmının İngilizce konuştuğu bölgede, ayrılıkçı tarafların ayrı bir devlet kurmak için mücadele ettiği biliniyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
  1. öğrenci
  2. Kamerun
  3. bamenda

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