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Dünya Ülke şaşkın! Koronavirüs aşısı olan kişinin testi pozitif çıktı
Dünya

Ülke şaşkın! Koronavirüs aşısı olan kişinin testi pozitif çıktı

Endonezya'da Çinli şirkete ait potansiyel koronavirüs aşısı olan gönüllü deneğin testi pozitif çıktı. Deneğin, aşı sonrası vücudunun bağışıklık kazanması için protokollere uymayarak şehirlerarası seyahat yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:44:00 -
Ülke şaşkın! Koronavirüs aşısı olan kişinin testi pozitif çıktı

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Endonezy'da Çinli bir şirkete ait koronavirüs aşısı için gönüllü olan bir deneğin aşı sonrası yapılan testinin pozitif çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre gönüllü denek, protokollere uymayara aşı sonrası vücudunun bağışıklık kazanması için şehirlerarası yolculuk yaptı. Deneğin, aşı testinden virüs kapmadığını belirten Prof. Rusmill, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu ifade etti.

Endonezya'da devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ile 11 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin kişiyle "CoronaVac" isimli aşı adayının üçüncü klinik çalışmalarına başlanmıştı. Aşıdan 2021 yılı sonuna kadar 300 milyon doz üretilmesi planlanıyor.

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