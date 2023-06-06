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Ekonomi Ülke risk primi 500 baz puanın altına indi
Ekonomi

Ülke risk primi 500 baz puanın altına indi

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:50:00 -
Ülke risk primi 500 baz puanın altına indi

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından 500 seviyesinin altına düştü.

Yeni ekonomi yönetiminden gelen ilk mesajlar düşüş hızlandırdı. Analistler, mesajlarda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin belirtildiğine dikkat çektiler. Son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydettiler.

Tutarlılık vurgusu

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır” demişti. Şimşek, “Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır” diye konuşmuştu.

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