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Spor Ülke puanımız yükseldi
Spor

Ülke puanımız yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 01:45:00 -
Ülke puanımız yükseldi

UEFA ülke sıralamasında oynanan maçlar sonrası puanlar güncellendi. Türkiye, alınan sonuçlar sonrası puanını yeniden yükseltti.

UEFA ülke puanı sıralamasında alınan sonuçlar sonrası güncelleme geldi.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapatırken; Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapattı.

Yerimizi koruduk

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını kazanması ile Türkiye puanını 30.100'e çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonunda Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Avusturya'dan müjde

UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.275
14: Norveç: 26.125
15: Ukrayna: 25.300

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