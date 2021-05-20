  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
Sultanbeyli’de pazarcıların taşlı sopalı kavgası!
Çalhanoğlu 32 milyon Euro'yu geri çevirdi
“Ortadoğu’da adil barış” çağrısı
Dünya Ülke liderinden petrol rezervi uyarısı
Dünya

Ülke liderinden petrol rezervi uyarısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkesinde bulunan petrol rezervi nedeniyle halkına uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 22:37:00 -
Ülke liderinden petrol rezervi uyarısı

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşası anlaşmasının nihai metnine imza atmak için Tanzanya'ya gelen Museveni, projenin ülkedeki diğer sektörlerdeki gelişmeyi durdurmaması gerektiği uyarısı yaptı.

Museveni, "Uganda ve Tanzanya vatandaşlarına petrol ve doğal gazla sarhoş olmamalarını ısrarla tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve sanayinin artık petrol gelirleriyle daha iyi desteklenebileceğini kaydeden Museveni, petrolün tükenebileceğine ancak tarım ve turizmin devamlı gelir kaynakları olduğuna işaret etti.

Petrol Hint Okyanusu'na taşınacak

Uganda'da 2006'da yaklaşık 6,5 milyar varil petrol rezervi bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi, Fransız Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.

İlk imzaların 11 Nisan'da atıldığı anlaşma kapsamında Uganda'nın Hoima bölgesinden Tanzanya'nın Tanga Limanı'na yaklaşık 1500 kilometrelik petrol boru hattı inşa edilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den SİHA alacaklarını ima etmişti... Uzman isim çarpıcı detayı ilk kez açıkladı
Teknoloji

Türkiye'den SİHA alacaklarını ima etmişti... Uzman isim çarpıcı detayı ilk kez açıkladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacakları yönünde bir paylaşımda bulundu. Polonyalı bakanın paylaş..
Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız
Dünya

Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı devletlerin kendilerini çekemediğini ifade ederek "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparm..
İş adamlarına bile zorluk çıkaran ABD dursun çiçek ve ailesini nasıl kabul ediyor?
Siyaset

İş adamlarına bile zorluk çıkaran ABD dursun çiçek ve ailesini nasıl kabul ediyor?

Eski CHP'li milletvekili Dursun Çiçek'in ABD ziyaretine dair konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay