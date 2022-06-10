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Dünya Ülke kana bulandı... 32 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ülke kana bulandı... 32 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 18:56:00 -
Ülke kana bulandı... 32 kişi hayatını kaybetti

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 3 köyüne saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Silahlı kişilerin halkın yiyeceklerini gasbettiğini, çok sayıda evin kül olduğunu ifade eden ​​​​​​​Aruwan, ayrıca silahlı kişilerin saldırıyı düzenlemek için helikopter kullandıklarına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlediği için bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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