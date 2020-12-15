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Aktüel Ülke genelinde trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik denetim yapıldı
Aktüel

Ülke genelinde trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik denetim yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, 490 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığının tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:49:03 -
Ülke genelinde trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik denetim yapıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 214 aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, yaygın trafik denetimleri yoluyla ihlalleri azaltmanın tüm dünyada trafik güvenliği için temel ilke olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Sürücülerin, trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanmaları nedeniyle tehlike ve uyarı işaretlerine duyarsız kaldıkları, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları nedeniyle kazaya karıştıkları anlatılan açıklamada, Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) veya trafik görevlilerinin bulunmadığı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yaptıklarının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 11 Aralık'ta sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldığı kaydedildi.

Denetimlerde 5 bin 476 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı vurgulanan açıklamada, 490 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 214 aracın trafikten men edildiği, 12 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 8 bin 291 trafik kural ihlalinin belirlenerek cezai işlem uygulandığı belirtildi.


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