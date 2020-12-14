Ülke genelinde hafta sonu 10 bin 899 ünite kan bağışlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde bu hafta sonu toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede hayatı yavaşlatsa da kan ihtiyacı devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında geçen hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanmasına rağmen Türk Kızılay'ın çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan ve plazma bağışçıları, kan bekleyen hastalara bu hafta sonu da umut oldu.

Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, Kızılay kan bağış merkezlerine giderek Türkiye genelinde toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi, 2 bin 915 ünite ile en çok kan bağışı alan merkez oldu. Onu 1181 ünite ile Ankara Bölge Kan Merkezi ve 1174 ünite ile İzmir Bölge Kan Merkezi takip etti.

- Türkiye'de her gün en az 9 bin ünite kana ihtiyaç var

Türkiye'de her gün en az 9 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Salgınla mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, yaklaşık 4 bin personel ve 300 mobil ve sabit kan bağış ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse salgın nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden randevu oluşturarak, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan ve son derece hijyenik bir ortam sağlayan Kızılay kan merkezlerinde hafta sonları kan bağışı yapalabiliyor.







