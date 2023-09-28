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Gündem Ülke genelinde eş zamanlı dev operasyon! 672 baskın 370 gözaltı
Gündem

Ülke genelinde eş zamanlı dev operasyon! 672 baskın 370 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 09:11:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldığını, 370 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı “Sis Operasyonu” düzenlendiğini belirterek, "Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı” ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi,

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:

33 milyon 918 bin 650 adet boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 adet doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kg tütün mamulü, 10 bin 811 adet puro, 18 bin 96 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz."
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