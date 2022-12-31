Ülke felaketi yaşıyor başkan Karayipler'de tatilde

ABD'de etkili olan kar fırtınası, ülke halkına zor anlar yaşatıyor.

Onlarca can kaybı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle binlerce uçak seferi iptal edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde kaos görüntülerinin yaşandığı bir dönemde soluğu Karayipler'de aldı.

Biden, eşi First Lady Jill Biden, kızları Ashley ile kocası ve torunları, Noel ile yeni yıl arasındaki tatillerini sıcak hava şartlarında geçirmek üzere ABD Virgin Adaları'na seyahat etti.

Biden'ın başkan olduğu günden bu yana görevdeki süresiyle ilgili çarpıcı ayrıntı yeniden gündem oldu. ABD basını, Biden'ın, görev süresinin yüzde 40'lık bölümünü tatilde geçirdiğini tespit etti.

Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ı geçtiğimiz ağustos ayının üçte ikisinde Beyaz Saray'dan uzakta olması nedeniyle eleştirdi.

Biden, bu süreçte Delaware, Camp David, Maryland, Nantucket Adası, Kiawah Adası ve Güney Carolina'da bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise 80 yaşındaki Amerikalı siyasetçinin tatili, "Başkanlık, üst düzey yöneticilerin dünyanın her yerinden yapabileceği kesintisiz bir iştir." ifadesiyle savunuldu.

Aynı açıklamada, "Konumu ne olursa olsun, modern normdan daha az tatil günü geçirdi. Beyaz Saray'dan başka bir yerde olmak, tatilde olmakla aynı şey değil." denildi.

Öte yandan Joe Biden'ı eleştirenler, ABD Başkanı'nın "uzaktayken" "işlerin daha iyi yürüdüğünü" öne sürerek, ülkenin liderini ti'ye aldı.

Tatil süreleri eski başkanlar Donald Trump ve Barack Obama için sırasıyla 132 gün ve 38 gündü.