Ülke bunların eline geçse vay Müslümanların haline! Dışkısever Celal’den bakana alçak tehdit

Fatih Altaylı’ya yayınlaması için mektup gönderen Prof. Dr. Celal Şengör, eğitim reformuna ezbere sözlerle karşı çıktı. Kemalistlerin onlarca yıldır dillerinden düşürmediği beylik lafları peş peşe sıralayan Şengör, reformun uygulanması halinde ülkenin Afganistan’dan daha kötü bir duruma düşeceğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tehdit etmeye kalkan Şengör, "Elimde olsa vatana ihanetten tutuklarım" dedi.

Mektubun ilgili kısmı şöyle:

"Birbirleriyle el sıkışmakta olan, paradan başka bir şey konuşmayan politikacılarımız. Siz yemek pişirip halkı doyurmaya kalkarken bunun son yemeğimiz olacağını nasıl görmezsiniz? Ev yanmaktadır. Yangının ortasında oturum ziyafet mi çekeceğiz?

Millî Eğitim Bakanı ve hempaları behemahal makamlarından atılmalı ve Atatürkçü, yani akılcı bir eğitim sistemi adam gibi tahsil görmüş akılcı bir kadro yönetiminde derhal kurulmalıdır. Elimde imkân olsa Millî Eğitim Bakanı ve hempalarını vatana ihanetten tutuklarım."

ÖNE ÇIKAN VİDEO