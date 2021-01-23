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Dünya Ülke ayağa kalktı! Aşı tartışması genelkurmay başkanını istifa ettirdi
Dünya

Ülke ayağa kalktı! Aşı tartışması genelkurmay başkanını istifa ettirdi

İspanya'da Murcia'da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürünün ardından Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da sırası gelmeden Kovid-19 aşısı yaptırdığı için istifa etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:17:00 -
Ülke ayağa kalktı! Aşı tartışması genelkurmay başkanını istifa ettirdi

İspanya'da bazı devlet yetkililerinin 'sırası gelmeden' Kovid-19 aşısı olması tartışmasıyla çalkalanıyor.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, protokolün dışına çıkarak Kovid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu isimlere son olarak İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da dahil oldu.

Kovid-19 aşısını erken olan diğer bir siyasetçi, Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

Guerro, "Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Kovid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ama ikinci dozu yaptırmayacağım" diyerek kendini savundu.

Son olarak, Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villarroya ve bazı üst düzey askerlerin de Kovid-19 ilk doz aşılarını olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, bakanlığına bağlı olan jandarma kurumunda erken aşı olanlar arasında bulunan bir yarbayı hemen görevden aldı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Marlaska'nın söz konusu yarbayı "acil" koduyla görevinden uzaklaştırdığı, jandarma ve polis içerisinde erken aşı olan başka vakaların olup olmadığının da araştırıldığını yazdı.

Ayrıca Savunma Bakanı Margarita Robles'in de Genelkurmay Başkanı Villarroya'dan, Kovid-19 aşısını erken olmasının gerekçesiyle ilgili bir savunma istediği ileri sürüldü. Ardından da Villarroya'nın istifası haberi geldi.

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