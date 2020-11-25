  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, özel havacılık sektörü temsilcilerin kabul etti
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, özel havacılık sektörü temsilcilerin kabul etti

"Sektörün bu koronavirüsle mücadele sürecinden fazla etkilenmeden çıkması için gereken tedbirleri alarak desteğimizi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:01:53 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, özel havacılık sektörü temsilcilerin kabul etti

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörünün yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele sürecinden fazla etkilenmeden çıkması için gereken tedbirleri alarak desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Karaismailoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, her daim havacılık sektörünün yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bütün dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen her alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını, yatırımların alınan tedbirler çerçevesinde devam ettiğini anımsatan Karaismailoğlu, havacılık sektörünün de yaşanılan süreçten fazla etkilenmemesi için Bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, salgın nedeniyle sektörün yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Havacılık sektörümüzün dinamikleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledik. Sektörün bu koronavirüsle mücadele sürecinden fazla etkilenmeden çıkması için gereken tedbirleri alarak desteğimizi sürdüreceğiz. Sektöre yönelik alınacak tedbirler ve sağlanacak destekler konusunda ilerleyen süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sektöre verilebilecek destekleri değerlendireceğiz. Bu sürede biz devlet olarak elimizden geleni yapacağız."

Nane ise devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Havacılığın salgından etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Nane, "Bu sürede devletimizin desteğini de her zaman yanımızda gördük. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştük. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı
Siyaset

Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı

DEVA Partisi’ni kurduktan sonra AK Parti hükümetini eleştirmek için sık sık kendi söylemleriyle çelişen Ali Babacan, bu kez hükümeti 28 Şuba..
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay