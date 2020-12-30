  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:11:13 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, 22 Ağustos'ta yaşanan selin, hasara yol açtığı Dereli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefliğinde, bölgedeki çalışmalara ilişkin ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, Dereli Belediyesini de ziyaret etti.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, ziyaret ettiği bazı iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına bol kazanç dileğinde bulundu.

Karaismailoğlu, ilçe merkezinde yürütülen yenileme ve köprü yapım çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay