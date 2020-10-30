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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine haps
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine haps

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:26:39 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine haps
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