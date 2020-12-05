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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:20:16 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü
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