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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde,
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde,

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:47:15 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde,
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