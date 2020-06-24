Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.
"Hızlı tren hattımızı 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz"
Karaismailoğlu "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımızla birlikte açacağız"
Bakan Karaismailoğlu ayrıca "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" dedi.