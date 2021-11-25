Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bununla her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yolu kullanımını artırarak daha çevreci bir ulaşım ağı tesis etmeyi hedefliyoruz. Demir yolu yatırımlarımız ile her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde ediyoruz. Tüm ulaşım yatırımlarımızla da 2020 yılında toplam tasarrufumuz, 13,4 milyar dolara ulaştı." dedi.

Karaismailoğlu, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail'deki konuşmasında ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu, 19 senedir dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek şekillendirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, bu gibi organizasyonlara gösterilen ilginin, Türkiye'nin demir yollarında kat ettiği mesafenin de bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

2003 yılı öncesinde neredeyse yarım asır boyunca demir yollarının ihmal edildiğini, çivi çakılmadığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak bizim işimiz ihmal edebiyatıyla, şikayetle uğraşmak değil. Demir yollarını 2003 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. Son 19 yılda demir yollarına adeta bir aslan payını vererek 222 milyar TL yatırım yaptık. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demir yolları ümran ve refah tevlid eder.' sözüne, Cumhuriyet'in 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi.' vizyonuna sahip çıkan biz olduk.

Bu vizyonu yine geliştirmek de, Türkiye'nin demir yolu reformunda çevreci, sürdürülebilir ve karbonsuz bir gelecek inşasını planlamak ve adımlarını atmaya başlamak da yine bizlere nasip oldu. Stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi, demir yolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına attığımız adımlarda dijitalleşme, çevre, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma kavramlarını odağımıza alıyoruz."

Karaismailoğlu, bu doğrultuda Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladıklarını hatırlattı.

Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları ile demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin yönetim ve siyaset anlayışının bir sonucu olan bu atılım sayesinde yük, veri ve insan kaynakları kavramlarının artık lojistik, mobilite ve dijitalleşme başlıkları altında ayrı değerlendirildiğini, geleceğin ulaştırma ve haberleşme yaklaşımlarının bu çerçevede tasarlandığını aktardı.

"Ülkemizin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi..."

Bakan Karaismailoğlu, "Güçlü, Büyük Türkiye" hedefine ulaşmak, Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, yol haritasını belirlerken, öncelikle yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile kanaat önderlerine kulak verdiklerinden bahsetti.

Türkiye'nin sadece sınırları içerisinde değil, bölgesinde de etki alanını geliştirmek için atacağı adımların altyapısını hazırlarken katılımcı bir yaklaşımdan yana olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, bu tablonun, "ortak akıl" ile tespit edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, TCDD için belirledikleri dört temel hedef bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası, Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demir yolu markası olacağız. Ekspres hatlarla Avrupa'nın öncü deneyim ve kültür odaklı turizm hatlarına sahip olacağız. Müşteri memnuniyetini esas alan modern Müşteri İlişkileri Yönetimi modelini kuracağız. Hiçbir zaman, hiçbir konuda, hiçbir ulaşım modunda elimizdekiyle yetinmediğimiz gibi, demir yollarımızda da yetinmeyeceğiz.

Bu 4 temel hedefe ulaşacak, ülkemizin en köklü kurumlarından TCDD'yi dünyanın en gözde işletmelerinden biri haline getireceğiz. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, bu çok yalın hedeflere ulaşmak için atılması gereken karmaşık adımların tespiti için bizlere çok ciddi bir zemin sağladı. Demir yolu sektörümüz için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi tespit ettik."

Bu çerçevede atılacak adımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Karaismailoğlu, kısa vadede 21 bin 130 kilometreye çıkarılması hedeflenen demir yolu hat uzunluğunun uzun vade için 28 bin 590 kilometre olduğunu dile getirdi.

"Bugüne kadar yaklaşık 59 milyon yolcu YHT ile seyahat etti"

Karaismailoğlu, "2035 yılına kadar, demir yolundan kaynaklı emisyonları, 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmanın da en önemli gündemlerimiz arasında olduğunu vurgulamak istiyorum. Demir yolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63,4'e yükselteceğiz. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 59 milyon yolcu YHT ile seyahat etti." dedi.

Devam eden hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağlandığını, Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başlandığını, Ankara Balışeyh arasında alt yapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

" Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da YHT hattına dahil ediyoruz. Bir başka önemli projemizde Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydettik. Bu proje ile Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz. Yapım çalışmaları devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemiz de, İpek Demir Yolu güzergahının Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ediyor.

Yine yapım çalışmaları başarıyla devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 82 ilerleme sağladık. üst yapı ihalesini de tamamlayarak hattımızın önünde hiç bir engel kalmadı. Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren hattı çalışmaları kapsamında Konya-Karaman arasında son testleri yapıyoruz. Yakın zamanda işletmeye açacağız. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı yapım çalışmalarında yüzde 83 fiziki ilerleme sağladık. Hattın açılmasıyla yaklaşık 6 saat olan Konya-Adana arası, 2 saat 20 dakikaya düşecek. Toplam 192 kilometre uzunluğundaki Aksaray-Ulukışla-Yenice Mersin Hızlı Tren Projesi’ni de dış finansman yoluyla tamamlayacağız."

"Taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için çalışıyoruz"

Hızlı tren projelerinin yanı sıra konvansiyonel hatlarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, demir yollarında yolcu ve yük taşıma kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında yük taşımacılığında demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için çalışıyoruz. 2020'de pandemiye rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı." bilgisini verdi.

"Kent içi raylı sistem hattı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır"

Kent içi raylı sistemlere yaptıkları yatırımlara işaret eden Karaismailoğlu, bugüne kadar toplam 313,7 kilometre kent içi raylı sistem hattının Bakanlık tarafından yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22 milyar TL katkı sağladıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar yaklaşık 990 milyon yolcu taşıdık. 305 milyon saat zamandan, 282 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 156 bin ton azalma sağladık. Şu anda altı ilde daha yapımı süren 10 projemiz var. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Bu projeler bittiğinde ekonomimize 10,8 milyar TL katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. İstanbul'un kent içi raylı sistem şebekesinin önemli bir kısmını Bakanlığımız üstlendi, 103.3 kilometrenin yapımına devam ediyoruz.

Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye’nin en Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda yaklaşık yüzde 95 fiziki ilerleme kaydettik. Bu hatta Kağıthane-Havalimanı arasının 2022 yılı ilk çeyreğinde, Gayrettepe-Kağıthane arasının ise 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeye açılmasını planlıyoruz. Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel işimizin yüzde 71'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Kadıköy - Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7,4 km uzunluktaki bu hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacağız, yüzde 87 fiziki gerçekleşme kaydettik. Bu projemizi de 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz."

"İstanbul'a yeni 2 metro hattı daha kazandırıyoruz"

Karaismailoğlu, İstanbul'a yeni 2 metro hattı daha kazandıracaklarına dikkati çekerek, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Kazlıçeşme–Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Son 19 yılda ciddi bir ulusal demir yolu endüstrisi oluşturduklarının altını çizen Karaismailoğlu, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünler geliştirip, onları dünya pazarına açıp, yüksek marka değerine kavuşturuyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız. Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübeler ile 225 km/saat hızında Tren Seti Proje çalışmalarına da başladık.

Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bu projelerle birlikte metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız. 2035’e kadar yaptığımız planlamada demir yolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar avro, TCDD'nin 2050'ye kadarki raylı sistem araç ihtiyacı da 15 milyar avroluk bir hacme sahip olacak. Buna göre üretim planlamalarımızı yürütüyoruz."

Karaismailoğlu, demir yolu kullanımının artması ile daha fazla karbon emisyonu ve yakıt tasarrufu sağladıklarını belirterek, "Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yolu kullanımını artırarak daha çevreci bir ulaşım ağı tesis etmeyi hedefliyoruz. Demir yolu yatırımlarımız ile her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde ediyoruz. Tüm ulaşım yatırımlarımızla da 2020 yılında toplam tasarrufumuz, 13,4 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde, karbonsuzlaşma, otonom ulaşım, evrensel erişim kavramları üzerinde önemli çalışmalar hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.