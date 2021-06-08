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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek
Gündem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek
Gündem

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, projenin su kalitesini arttırıp deniz salyasını bitireceğini de sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 12:22:00 -
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek

Kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projenin Marmara'da günlerdir etkisini sürdüren deniz salyasını da bitireceğini söyledi.

Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj (deniz salyası) ve Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürdü.

Karaismailoğlu konu hakkında şunları söyledi:

"Kanalın temeli önümüzdeki günlerde atılacak, önce köprüler yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu hepsi birer parça. İstanbul depremine karşı riskli binaların dönüştürülmesi için kullanılacak. Köprüler için ücret ödenmeyecek. Sosyal, donatı, lojistik alanları, rüzgar ve güneş enerjilerinin bol miktarda kullanıldığı yeni akıllı şehir olarak planlanıyor. Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek.

Deniz salyasını bitirecek

Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramandere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız.

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Yorumlar

Vatandaş

Başka hangi dertlere deva .
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SAYIN BAKANIM BUNLAR BATICI KAFALARI DENENE GİDER DÜNYADAKİ TÜM KANALARI YAPANLAR BATILI BİZİM BATICILARIN EN SEVDİKLERİ EMPERYALİST KOMİNİST LER OLDUĞUNU BİLİP DÜŞÜNEMİYEN LER

siz bunlaraANİMASYON AN ÇİZ GİFİLİM AYATINDA BİR VİDYOYLAN ALATIRSANIZ BELKİ ANLARLAR
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