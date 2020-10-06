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Ekonomi Ulaşımda engeller kalkıyor
Ekonomi

Ulaşımda engeller kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesini, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:21:00 -
Ulaşımda engeller kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde “Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi-Mobility LAB” kuruldu. Kuruluşa ilişkin protokol, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla imzalandı.

Yönetmenlik tamamlandı

İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak hareketlilik-mobilite kavramını çok önemsediklerini dile getirerek, bu alanda tüm yenilik ve gelişmeleri dünya ile eş zamanlı olarak ülkeye adapte ettiklerini bildirdi. Paydaşlardan aldıkları görüşler ışığında Mikro Hareketlilik Sistemleri Yönetmeliğini tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “En kısa zamanda yürürlüğe girecek. Böylelikle mikro hareketlilik araçları ile verilen hizmet sunumu süreçlerinde güvenlik, rekabet ve sürdürülebilirlik boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız” ifadelerini kullandı.

 

Yerli ve milli tasarım projeleri

Adil Karaismailoğlu, hareketliliğin teknik bir konu olduğu kadar, sosyal bilimler, mühendislik, lojistik gibi pek çok bilimsel alanı ihtiva eden bir konu olduğunu, bu alanda gelecek öngörülerini sağlıklı bir şekilde ele alabilmek gerektiğini söyledi. Makro ölçekte bir bakış açısını ancak akademi dünyasıyla kuracakları ortaklık ve iş birlikleriyle elde edebileceklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Bakanlık olarak Ulusal Hareketlilik Stratejimizi ve bu alana yönelik eylem planımızı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesini, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Farklılıklar ortadan kalkacak

Karaismailoğlu, iş birliği kapsamında kurulacak bu merkezde, ulaşımda erişilebilirlik konusunda da çalışacaklarını ve her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler oluşturacaklarını vurguladı. Dezavantajlı yolcuların kolay ulaşımının öneminden bahseden Karaismailoğlu, “Bu şekilde, hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli, yaşlı, bebek arabalı seyahat etme zorunluluğu olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırarak, hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız” dedi.

Rektör Yılmaz bilgi verdi

Etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da projeye ilişkin bazı bilgiler verdi. Konuşmalar sonrası iş birliğine ilişkin protokol Bakan Karaismailoğlu ve Rektör Yılmaz tarafından imzalandı.

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