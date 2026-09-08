Astım sadece akciğeri vurmuyor: Ezber bozan keşif!

ABD'deki Columbia Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü yeni araştırma, ölümcül astım krizlerinde bağışıklık sisteminin yalnızca akciğerlerde değil, vücudun farklı bölgelerinde de önemli değişimler geçirebileceğini ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 2012-2025 yılları arasında 695 organ bağışçısından alınan bağışıklık hücresi örneklerini inceledi. Bu kişilerden 41'inin astım krizi sırasında, 78'inin astımla ilgisiz nedenlerle ve 576'sının ise astım öyküsü olmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Araştırmacılar akciğer, kan, dalak, kemik iliği, ince bağırsağın bir bölümü olan jejunum ile akciğer ve bağırsaklarla ilişkili lenf düğümlerinden alınan örnekleri karşılaştırdı.