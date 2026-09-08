Astım sadece akciğeri vurmuyor: Ezber bozan keşif!

Araştırmada bağırsak bakterileri, beslenme düzeni veya sindirim sistemi sağlığı incelenmedi. Dolayısıyla belirli bir gıdanın, bağırsak bakterisinin veya sindirim sistemi probleminin ölümcül astım krizini tetiklediğine dair bir kanıt bulunmuyor. Çalışmanın önemli bir kısıtlaması da her donörden yalnızca tek bir zaman dilimine ait örnek alınmış olması. Bu nedenle araştırmacılar bağışıklık yanıtının vücudun hangi bölgesinde başladığını veya bağışıklık hücrelerinin dokular arasında nasıl hareket ettiğini belirleyemedi. Araştırmacılara göre çalışma şimdilik yeni bir tanı testi veya tedavi yöntemi sunmadı. Bununla birlikte bulgular, ölümcül astım krizlerinin nasıl geliştiğini anlamak için akciğerlerin yanı sıra bağışıklık sisteminin vücudun diğer bölgelerindeki faaliyetlerinin de incelenmesi gerektiğini gösterdi.