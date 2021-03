Ulaşım ve haberleşmede yatırım atağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler ile yeni yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve haberleşme yatırımları hız kazanmıştır. Yatırımlar, stratejik bir planlama dahilinde kısa, orta, uzun vadeyi tasarlayarak atılan cesur ve kararlı adımları içermektedir” dedi.

Ticaret koridoruna hakimiz

Devreye aldıkları projelerin Türkiye’de yerli ve yabancı yatırıma yönelik uygun bir iklimin oluşturulmasının yolunu açtığını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığın bütçesi, Türkiye’nin yarınları için kullanılacaktır. Yapılan her yol, her köprü, her tünel, yük ve insan taşımada Türkiye’nin bölgesel olanakları ile yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini arttırmıştır. Bugün Londra’dan Pekin’e kadar kesintisiz demir yolu taşımacılığı Türkiye’nin hayata geçirdiği demir yolu reformuyla mümkün olmuştur. İstanbul Havalimanı, hava yolu taşımacılığı bakımından İstanbul’un bir hub haline gelmesini sağlamıştır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde hem Türkiye içinde hem de bölgemizde ekonominin, ticaretin, turizmin ivmelenmesini destekleyen pek çok nitelikli proje tamamlanmıştır.”

Üst sıralardayız

Karaismailoğlu, Türkiye’nin İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi ve 5A’nın da aralarında bulunduğu pek çok mega projeyle dünyada üst sıralarda yer aldığının altını çizdi. Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Mega projelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde Türkiye’nin ekonomik geleceğinin tasarımı içerisinde son derece önemli mihenk taşlarıdır. Projelerimiz, bölgemizde bir lojistik güç olmak; ülkemiz içinde yatırımlara uygun bir ortam oluşturmak; sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi her yöremizde eşit ölçüde yaygınlaştırmak gibi gerek orta gerekse uzun vadeli hedeflerimizi karşılayacaktır.”

Sosyoekonomik gelişim ateşlendi

Devlet aklının gündelik değerlendirmelerin ötesini görerek; 10, 20, 30 yıllık ihtiyaçlara uygun projeler geliştirerek; ekonomik büyümenin altyapısını bugünden kurarak geleceğin Türkiye’sini tasarlamakla yükümlü olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yaşama geçirilen ulaştırma ve haberleşme projelerimizin bulundukları noktalarda çok kısa sürede hem sosyal hem ekonomik gelişimi ateşlediğini; fabrikaların, eğitim kurumlarının, yeni iş yerlerinin kurulmasına zemin hazırladığını görüyoruz. Halkımıza istihdam imkânları sağlayan bu gelişmeler, kişi başına düşen gelirin somut olarak artışına yansımakta, yaşam kalitesini her yönüyle arttırmaktadır. İnşası sırasında kimi zaman muhalif görüşlerce gerekliliği sorgulanan projelerimiz, çok kısa bir süre içinde bütünsel kalkınmanın vazgeçilmez unsurları haline gelmekte ve kazandırdıkları nedeniyle her kesim tarafından benimsenmektedir.”

Projelere yenileri eklenecek

Karaismailoğlu, 2020 Yılı Yatırım Programı’nda başlangıç ödeneğinin 27.4 milyar lira olduğunu hatırlattı. Bu ödenek miktarının söz konusu yatırım programında 44.8 milyar liraya yükseltildiğini anımsattı. Son yıllarda sürekli artış gösteren ulaştırma projelerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de son 10 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödenek hemen her yıl artış göstermektedir. Bu eğilim, ülkemizle ilgili vizyonumuz nedeniyle devam edecektir. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar, hükümetin toplam yatırım bütçesinden yüzde 31’le en büyük payı almaktadır.”

Verimlilik vurgusu

Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ayrılan payın en verimli şekilde kullanılmaya çalışıldığını vurguladı. Türkiye’nin bu tarihi dönemeçte önceliklerini iyi belirlemesinin gelecek nesillerin daha iyi koşullarda yaşaması için önemli olduğunu savundu. Karaismailoğlu, iyi bir ulaştırma ile haberleşme sisteminin ülkenin stratejik konumunu güçlendireceğine işaret etti. Karaismailoğlu, yapılan ekonomik ve siyasi bağımsızlığın temeli olduğunu bilerek ülkenin ve insanın ali menfaatleri doğrultusunda hedeflere hem akılcı hem de kararlı adımlarla yürüyeceklerini sözlerine ekledi.