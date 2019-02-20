Ulaşım devi iflas etti Mahkemenin üç ay müddet verdiği Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.

Mahkeme tarafından 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi. Ulusoy'un avukatı yaz sezonunun görülmesi için kesin mühlet talep etti. Mahkeme Ulusoy'un kesin mühlet talebini reddederek iflasına karar verdi.

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