ULAQ SİDA'ya yerli motor! Görüşmeler başladı

ARES Tersanesi ile TÜMOSAN arasında, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Projesi kapsamında inşa edilen ULAQ-SİDA’ya entegre edilecek yerli dizel marin motorlarının tedariki konusunda sözleşme görüşmelerine başlanıldı. Açıklama, 1 Eylül tarihinde TÜMOSAN tarafından yapıldı.

ULAQ, TÜMOSAN ile ARES Tersanesi arasında yapılacak anlaşma ile artık daha yüksek yerlilik yüzdesine sahip olacak. 12.7 mm uzaktan komutalı silah sisteminden gemisavar füzelere kadar çeşitli silah sistemleriyle teçhiz edilecek ULAQ SİDA’nın, yakında envantere girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ SİDA’nın seri üretimine başlanıldığını açıklamıştı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ilk ULAQ teslimatı, bu yıl içerisinde gerçekleştirilebilir.

ULAQ SİDA

400 kilometreyi aşabilen seyir menziline, saatte 70 kilometrenin üzerinde sürat kabiliyetine, gündüz/gece görüş imkânlarına, otonom seyir algoritmalarına, kriptolu ve elektronik harp korumalı haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen ULAQ SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin; istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı konfigürasyonlarının üretimi devam ettirilecek.

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