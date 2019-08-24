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Ulalarspor Başkanlığına Ferhat Murat Polat seçildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Erzincan Ulalarspor’da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08
Ulalarspor Başkanlığına Ferhat Murat Polat seçildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Erzincan Ulalarspor’da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı. Gerçekleşen Kongrede Ferhat Murat Polat oy birliği ile başkanlığa seçildi.


Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Erzincan Ulalarspor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul ile yönetim kurulu yenilendi. Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Tiyatro salonunda yapılan Genel Kurul, Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Oktay Gül oy birliği ile seçildi.


Divan Başkanı Oktay Gül, “Olağanüstü Genel Kurul’a hoş geldiniz.Yeni sezonda Erzincan’ı Bölgesel Amatör Ligde Erzincan Ulalarspor temsil edecektir. Ulalarspor’un başarılı bir sezon geçirmesini ümit ediyor başarılar diliyorum” dedi.


Daha sonra ise yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetleme kurulu raporları okunarak onaylandı. Yapılan organ seçimlerinde kongreye tek liste ile katılan Ferhat Murat Polat oy birliği ile Erzincan Ulalarspor’un yeni başkanı oldu.


Herkesten destek istediğini ifade eden Ferhat Murat Polat, “Yeni bir yola çıktık, bu yolun sonunda inşallah güzel şeyler oluşacaktır. Herkesten destek istiyorum bu konuda herkesin de destek olacağına inanıyorum. HedefimizBölgesel Amatör Lig’de Erzincan’ı temsil eden Erzincan Ulalarspor’undaha iyi yerlere getirmek olacak. Bunun için çok çalışacağız. Bizlere destek olan herkese de ayrıca yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yeni yönetim kurulu belirlendi


Gerçekleştirilen Erzincan Ulalarspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda yönetim kurulu belirlendi. Erzincan Ulalarspor’da yönetim şu isimlerden oluştu.


Yönetim Kurulu üyeleri: Bülent Yıldırım, Ferhat Murat Polat, Nihat Özmen, Hünkar Korkmaz, Şenol Uçar.


Yönetim Kurulu Yedek:Mesut Öğütçü, Gökhan Kuşoğlu, Hüseyin Sekmen, Hüseyin Alpay Özendi, Yakup Özyiğit


Denetleme Asil: Kürşad Soyhan, Yaşar Polat, Abdulkadir Kurtar. Denetleme Kurulu Yedek: Özgül Sonat, Vedat Kuş, Mustafa Furkan Nas.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08
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