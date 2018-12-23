Ulağlı: Türkiye dört büyük darbe atlattı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi (USOMER) Başkanı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, son zamanlarda gündemde olan Gezi olayları ile Fransa’daki eylemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de sarı yelek satışları ile ilgili haberlerin servis edilmesindeki arka plana da dikkati çeken Ulağlı, “Bunlar öküz altında buzağı aramaktan daha tehlikeli bir sürece götürüyor. Herkesin mantıklı düşünmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, önce 17/25 Aralık ile siyasal bir darbe, Gezi olayları ile sosyal darbe, 15 Temmuz’da askeri darbe teşebbüsü ve son ekonomik darbe girişiminin ardında sinsi bir düşmanla karşı karşıya. Birlik ve bütünlüğün korunması için özellikle medyanın iletişim ve haber yapma stratejisine çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaos algısı boşa çıktı

Türkiye'de şu anda Fransa'dakine benzer olayları tetikleyen herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Ulağlı, "Ekonomiyle ilgili veriler üzerinden oluşturulmaya çalışılan kaos algısı da boşa çıkmıştır. Her ülkenin bu tür sorunları olabilir ama özellikle medyanın, entelektüellerin ve siyasilerin söylemlerinde, tavırlarında Türkiye düşmanı lobilerin oluşturduğu bir algının sözcüsü gibi pozisyon almaları bir ihanettir" ifadelerini kullandı.