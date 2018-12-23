Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Ulağlı: Türkiye dört büyük darbe atlattı

Sarı Yelekliler üzerinden yeni bir kaos peşinde koşanlar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Serhat Ulağlı, “Türkiye, önce 17/25 Aralık ile siyasal bir darbe, Gezi olayları ile sosyal darbe, 15 Temmuz’da askeri darbe teşebbüsü ve son ekonomik darbe girişiminin ardında şimdi de sinsi bir düşmanla karşı karşıya” dedi.

23 Aralık 2018 Pazar 12:04
Ulağlı: Türkiye dört büyük darbe atlattı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi (USOMER) Başkanı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, son zamanlarda gündemde olan Gezi olayları ile Fransa’daki eylemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de sarı yelek satışları ile ilgili haberlerin servis edilmesindeki arka plana da dikkati çeken Ulağlı, “Bunlar öküz altında buzağı aramaktan daha tehlikeli bir sürece götürüyor. Herkesin mantıklı düşünmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, önce 17/25 Aralık ile siyasal bir darbe, Gezi olayları ile sosyal darbe, 15 Temmuz’da askeri darbe teşebbüsü ve son ekonomik darbe girişiminin ardında sinsi bir düşmanla karşı karşıya. Birlik ve bütünlüğün korunması için özellikle medyanın iletişim ve haber yapma stratejisine çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaos algısı boşa çıktı

Türkiye'de şu anda Fransa'dakine benzer olayları tetikleyen herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Ulağlı, "Ekonomiyle ilgili veriler üzerinden oluşturulmaya çalışılan kaos algısı da boşa çıkmıştır. Her ülkenin bu tür sorunları olabilir ama özellikle medyanın, entelektüellerin ve siyasilerin söylemlerinde, tavırlarında Türkiye düşmanı lobilerin oluşturduğu bir algının sözcüsü gibi pozisyon almaları bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:04
  1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi (USOMER) Başkanı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı
  2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi (USOMER)
  3. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
  4. Gezi olayları
  5. Türkiye Cumhuriyeti
  6. 17/25 Aralık
  7. Sarı Yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    1. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    3. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    4. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    5. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    6. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    7. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. "Netanyahu modern zamanların..
    10. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    11. Suriye sınırını geçmek isterken..
    12. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    13. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    14. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    15. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    17. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    18. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    19. FETÖ, 'Çatı'ya ankesörle bağlanmış
    20. Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak