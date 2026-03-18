Gündem

Ukrayna'ya yeni saldırı stratejisi: Rusya İHA'ya yükleniyor füzeyi azaltıyor

Ukrayna'ya yeni saldırı stratejisi: Rusya İHA'ya yükleniyor füzeyi azaltıyor

Rusya’nın füze üretimini kısarak insansız hava araçlarına ağırlık verdiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova’nın günlük İHA kullanımını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarının üretimini artırmak amacıyla kaynaklarını yeniden yönlendiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, New York Post’a verdiği röportajda bu durumu dile getirdi.

Zelenski’ye göre Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları şu anda günlük 350–500 insansız hava aracını kapsıyor. Rus güçleri, 2026 yılına kadar bu sayıyı 600–800 seviyesine çıkarmayı hedefliyor, nihai amaçlarının ise günlük 1.000 adet İHA kullanmak olduğu belirtiliyor.

 

ÖNLEYİCİ İHA İHTİYACI ARTIYOR

Zelenski, artan saldırılara karşı savunma ihtiyacına ilişkin olarak, “Bu sayının önleme (interceptor) İHA’larıyla karşılanması gerekiyor ve bunu yapabilmek için en az 2.000–3.000 önleyiciye ihtiyacımız var” dedi.

Rusya, insansız hava araçlarını yoğun şekilde kullanarak Ukrayna’nın hava savunmasını yıpratmayı hedefliyor. Shahed/Geran-2 tipi İHA’ların, füzelere kıyasla daha düşük maliyetli olduğu ifade ediliyor.

 

FÜZE KULLANIMI VE YENİ SİSTEMLER

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın hangi tür füzelerin üretimini azalttığını, balistik mi yoksa seyir füzeleri mi, belirtmedi. Son dönemde birleşik saldırılarda kullanılan füze sayısı dikkate alındığında; bu ifadenin özellikle seyir füzelerine atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, İskender-M balistik füzelerinin kullanımında artış yaşandı ve Şubat ayında 116 ateşleme ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Rusya, İskender sistemi üzerinden balistik ve seyir füzelerini fırlatmak için Ukrayna çevresinde en az dokuz atış sahası kurdu.

Atış bölgelerinin, Rusya Federasyonu’na bağlı Kursk, Bryansk ve Rostov bölgelerini ve Kırım’ı kapsadığı bildirildi.

Buna ek olarak Rusya, geçen yılın sonunda Ukrayna’ya yönelik saldırılarda yeni seyir füzesi Izdelie-30’u kullanmaya başladı. Söz konusu füzenin yaklaşık 3 metre kanat açıklığına, 800 kilogram ağırlığında bir harp başlığına ve en az 1.500 kilometre menzile sahip olduğu ifade edildi.

