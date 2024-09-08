Ukrayna'ya niyet Gardaş'a kısmet: Azerbaycan'dan dev sevkiyat!

Çek savunma şirketi Excalibur Army, Azerbaycan'a 70 adetten fazla 155mm/L45 "DITA" kundağı motorlu obüs teslim etmeyi planlıyor. Bu işlem, 1989'dan bu yana Çek veya Slovak topçu sistemlerine verilen en büyük siparişi temsil ediyor.

155 MM DİTA'NİN ÖZELLİKLERİ

155 mm DITA obüs sistemi, yüksek tahrip gücüne sahip dipten yanmalı (HE BB) mühimmat ve 39 km’ye kadar atış menziline sahip 155 mm L45 top ile donatılmıştır. Kule içerisindeki taşıyıcı haznesinde ise 40 adet 155 mm mühimmat bulunmaktadır. DITA tekerlekli şasi üzerindeki obüs sistemi modüler bir tasarıma sahiptir. Bu durum, taşıyıcı üzerinde silah ve mühimmat bulunan taretin çeşitli tekerlekli veya paletli şasilere monte edilebileceği anlamına gelmektedir.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre DITA obüsünün bir başka ilginç özelliği ise sadece iki kişilik mürettebat tarafından yönetilmesidir. Bu özellik ise top kontrol sisteminin üst düzey otomasyonu ve kulenin tamamen otonom şekilde çalışabilme kabiliyeti sayesinde mümkündür. Mürettebat sadece sürücü ve komutandan oluşur. Bu mürettebat, obüs ve tareti şasi kabininden yönetmektedir. Topun atış pozisyonuna getirilmesi ve ayarlanması, bir balistik bilgisayar tarafından Otomatik Hareket Pozisyonu Elektronik Yönlendirme Sistemi (A.S.A.P.) kullanılarak tamamen otomatik olarak yapılmaktadır.

(Defenceturk.net)