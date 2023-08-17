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Dünya Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz
Dünya

Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz

Yeniakit Publisher
2023-08-17 22:27:00 -
Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna saldırırsa en sert şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya yanlısı Ukraynalı gazeteci Diana Panchenko ile röportaj yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'u Ukrayna'daki savaşa katılmaya zorlamadığını söyleyen Lukaşenko, Belarus’u bu savaşa dahil etmenin Rusya’ya hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.

Devam eden savaşta Ukrayna’yı uyaran Lukaşenko, "Siz Ukraynalılar sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa asla katılmayacağız. Ama her zaman Rusya'ya yardım edeceğiz, onlar bizim müttefiklerimiz” dedi.

“Ukrayna, bu savaşın bitiminden sonra Rusya'ya savaştan önceki kadar agresif davranmayacak"

Rusya'nın Ukrayna'da hedeflerine çoktan ulaştığına inandığını söyleyen Lukaşenko, iki tarafın da müzakere masasına oturması ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın geleceği de dahil olmak üzere tüm konuları tartışması gerektiğini belirtti. Lukaşenko, "(Rusya'nın) hedefleri yerine getirildi. Ukrayna, bu savaşın bitiminden sonra Rusya'ya savaştan önceki kadar agresif davranmayacak" dedi.

Müzakerelerin önkoşulsuz başlaması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Müzakere masasına oturup her şeyi tartışmamız gerekiyor” dedi.

“Ülkemize yönelik saldırı başlarsa, elimizdeki her şeyle anında karşılık veririz”

Lukaşenko, Belarus’un Rusya’nın kendi topraklarına konuşlandırdığı nükleer silahların kullanılması da dahil olmak üzere herhangi bir saldırganlığa cevap vereceklerini vurgulayarak, "Tek bir tehdit olabilir, o da ülkemize yönelik saldırı. Ülkemize yönelik saldırı Polonya, Litvanya, Letonya'dan başlarsa, elimizdeki her şeyle anında karşılık veririz. Ukrayna bize saldırırsa, sadece nükleer silah kullanılmayacak. Nükleer silahların dışında bir şeyimiz var. Kırmızı çizgileri aşarsanız, karar alma merkezlerini vuracağımız konusunda sizi uyarmayacağız. Bu uyarı yapılmadan yapılacaktır" dedi.
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Kaynak: İHA

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