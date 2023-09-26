Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus amiralin hayatta olduğu ortaya çıktı!

Ukrayna özel kuvvetleri, geçen hafta Rusya'nın Karadeniz filosunun Sivastopol limanındaki karargahına düzenlenen füze saldırısında Moskova'nın Kırım'daki en üst düzey komutanı Amiral Viktor Sokolov’un ve 33 subayın öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya’dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Doğrulanması halinde Sokolov'un öldürülmesi, Kiev'in Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirip ilhak ettiği Kırım'a yönelik en önemli saldırılarından biri olacak.

Ukrayna özel kuvvetleri Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinde, "Rus Karadeniz filosu karargahına yapılan saldırının ardından, aralarında Rus Karadeniz filosu komutanının da bulunduğu toplam 34 subay öldü. Diğer 105 işgalci de yaralandı” açıklamasında buldu.

Ukrayna’nın son dönemde Karadeniz'de ve Kırım Yarımadası'nda saldırılarını arttırdığı ve bu saldırılarda insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor.

Kiev, Rus Karadeniz filosunun yok edilmesinin savaşın sona ermesini önemli ölçüde hızlandıracağını savunuyor.

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Sivastopol’un Rusya tarafından atanan valisinin şehrin savunulmasını kuvvetlendirmek için son dönemde bir toplantı yapması, Ukrayna'nın şehre yönelik son saldırılarının ciddiyeti olarak görülüyor.

Ukrayna, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da, Rus Karadeniz filosu karargahını bu haftasonu hedef almıştı. Sivastopol’daki karargahın vurulma anının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırı sonucu bir görevlinin kayıp olduğunu önce açıklamış, daha sonra bu kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Savunma Bakanlığı toplantısına katıldı

Öte yandan Amiral Viktor Sokolov, kendisi hakkında çıkan ölüm haberlerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı.

Toplantıda görüntülenmesiyle birlikte Sokolov'un öldürüldüğüne dair haberler de yalanlanmış oldu.