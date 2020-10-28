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Aktüel Ukrayna'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 76. yıl dönümü kutlandı
Aktüel

Ukrayna'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 76. yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:50:06 -
Ukrayna'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 76. yıl dönümü kutlandı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 76'ncı yıl dönümü töreni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla Kiev'de düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'deki tören kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda "Hayatını Kaybeden Ukraynalılar Anıtını" ziyaret etti.

Törende konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın vatanı için hayatını feda edenleri daima hatırlayacağını belirtti.

Ukraynalıların barış için oldukça yüksek bir bedel ödediklerini hatırlatan Zelenskiy, "Hayatını kaybedenleri en iyi onurlandırma, barışı korumaya olan bağlılığımızdır." ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 28 Ekim 1944'te Nazi birlikleri Ukrayna'dan çıkarılmıştı.


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