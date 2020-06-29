  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini Onur Taahhüt kazandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:15:02 -
Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini Onur Taahhüt kazandı

İSTANBUL (AA) - Türk şirketi Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, Ukrayna'nın M-12 Otoyolu iyileştirilmesi ihalesini kazandı.

Onur Taahhüt'ten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Karayolları İdaresi (Ukravtodor) tarafından yapılan ''M-12 Otoyolu Striy-Znamyanka iyileştirilmesi'' ihalesini kazanan Onur Taahhüt, geçen ay sözleşmeyi imzaladı.

Toplam 8 teklifin verildiği otoyol ihalesine, Türkiye'den de 3 firma katıldı. Belarus, Çin, Polonya ve Ukrayna'dan da firmaların katıldığı ihalede, Onur Taahhüt 54 milyon 621 bin 111 dolar teklif verdi.

Dünya Bankası kredili otoyol projesinin uzunluğu 42 kilometre olup, 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı