Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

Her gün her hafta gizleniyorlar. Çünkü Ukrayna'nın gözleri onlar. Drone operatörleri aylardır Ukrayna'nın gizli silahı oldu. Aralık ayında üsleri bombalanan bu birim yine her gün Rusları tek bir hatası için gözlerini kırpmıyor.

Ve işte açığa çıkan bir Rus askeri...

Bir drone izliyor, diğeri hedefin içine uçuyor. Ve hızla bir bomba daha hazırlanıyor.

Bu bir bilgisayar oyunu değil ancak bir oyunun araçlarına sahip. İHA'larının 4'üncüsünü Rusya'nın müdahalesiyle kaybettiler. Drone askeri, "Frekans bozmalar daha da kötüleşti. Bu bizi daha çok etkiliyor. Ama pes etmeyeceğiz. Yılanlar gibi gelişmeliyiz, bir şeyler icat etmeliyiz. Deney yapmalıyız" diyor.

Ukrayna dron birimi, Rus askerlerinin mavi eve koştuğunu görüyor, çatı bir sonraki hedefleri.

Rus askerleri İHA'ların daha fazla dikkatini çekmemek için hasarlı binadan çıkmıyor ancak bu daha çok yaralanmalarına neden oluyor.

Operasyonun tam ortasında birden internet kesiliyor ve ekranlar siyah ama drone birimi hiçbir şeyi kaçırmıyor. Komutan, drone'un yedek şarjı ve WhatsApp grubu ile cep telefonundan 5G'yi çalıştırıyor ve tüm saldırıyı sadece bir telefondan yönetiyor.

Duman şiddetiyle artıyor. Bir silah deposunu vurmuş olabileceklerini düşünüyorlar.

Onlar Rus askerlerinin yüzünü görmüyor, dumanın kokusunu almıyor. Patlama seslerinin onlara ulaşması birkaç saniye sürüyor. Gün boyunca yaptıkları değişmiyor: Vur, fırlat, tekrar et.