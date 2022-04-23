Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'dan Türkiye ve Emine Erdoğan açıklaması

24 Şubat'tan beri Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna yangın yerine döndü. Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde direnişe başlayan halk, Rus ordusuyla yaklaşık iki aydır çarpışıyor. Bu süreçte tüm dünyanın gözü Ukrayna'ya çevrilirken, Zelenski'nin eşi ve çocukları da büyük merak konusu oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaşadıklarını anlattı.

Savaş ortamında nasıl bir psikolojisi olduğu sorusuna yanıt veren Zelenska, "Sivillerin katledildiği Buça ve on binlerce insanın kaderinin belirsizleştiği yok edilen Mariupol'den sonra nasıl mı dayanıyorum? Her gün Kharkiv'e yağdırılan bombalardan sonra mı? Hayatını yitiren 200 çocuk ve sakat bırakılan binlerce çocuktan sonra mı? Belki burada havalı ve destansı bir şey söylemem gerekirdi ama ben her şeyden önce insanım ve her normal insan gibi acı hissediyorum. Her gün." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenska, haberleri açtığı zaman aklından ilk geçen şeyin "yeni bombardıman yaşanmaması" olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın yeniden ateş ettiğini görünce de 'mağdurlar olmasın' diye düşünüyorum. Fakat oluyor. Çünkü Rusya sivilleri vuruyor." ifadelerini kullandı.

Aynı duyguları her Ukraynalının hissettiğine dikkati çeken Zelenska, şöyle devam etti: "Sonrasında herkes işini yapmaya gidiyor. Herkes zafere yaklaşmak için yapmayı bildiği şeyi yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Kimileri savaşıyor, kimileri tedavi ediyor, farklı ülkelerdeki mevkidaşlarımızla birlikte Ukrayna'daki hasta çocukların yurt dışına tahliyesini sağlıyoruz. Ukrayna'ya tıbbi teçhizat ve yeni doğanların her şeye rağmen hayatta kalması için kuvöz getiriyoruz. Kiev ve kuzey bölgelerimiz kurtarıldıktan sonra oradaki hanelere ihtiyaçlarını temin etmeye başladık. Ve tabii ki Rus ordusunun sözüm ona bizi kurtarmak için geldiği Ukrayna'da yaptıklarını anlatmak için enformasyon cephesinde devamlı çalışıyorum. Herkes kendi acısını gidermek ve başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yapıyor. Buna 'dayanmak' denilebilirse, dayanıyorum."

Zelenska, Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlerle ilgili olarak, "Savaş başlamadan 3 hafta önce Kiev'de Emine Erdoğan ve eşini ağırlıyorduk. Bu ziyaret, ülkelerimiz arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Çok sıcak bir görüşme yaptık. Son zamanlarda Kiev'i ziyaret eden çok sayıda Türk turist için özel olan Aziz Sofya Katedralinde Türkçe sesli rehber hizmetinin açılışını yaptık. Bunlar sadece 2 ay önce yaşansa da şu anda başka bir hayatmış gibi geliyor. Çünkü o zamandan beri hayatımız tamamen değişti." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la savaş öncesi dönemde başlayan dostluklarının devam ettiğini ve hatta daha da güçlendiğini vurgulayan Zelenska, "Rusya 'özel operasyon' hakkında yalan söylemeye devam ederken, Emine Erdoğan Hanımefendi, Rusya'nın bize karşı başlattığı savaş sırasında video mesajını paylaşarak dayanışma ve destek gösterdi. Bunun için kendisine minnettarım." değerlendirmesini yaptı.

Zelenska, "Çocuklarımız için güvenli bir yer aramaya başladığımızda (Ukrayna'da hiçbir yer güvenli değil, çünkü Ruslar her yere füzeyle saldırabilir), Türkiye en çok tercih ettiğimiz yerler arasında oldu. Bize bu konuda destek vermesi için Emine Hanım'a başvurdum. Ukraynalı çocukların tahliyesi için Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'daki yerel yönetim temsilcileri, hayırseverler ve gönüllüler başta olmak üzere emeği geçen kalabalık bir ekibin çabalarıyla 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi. Kısacası Türkiye'nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik." şeklinde konuştu.

Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşayan Zelenska, "gizlenmenin utanç verici bir durum olduğuna" işaret etti. First Lady, "Bu utancı her an yaşıyorum. Bunu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hayati tehlike tüm Ukrayna kadınları, erkekleri ve çocukları için her zaman var. Hepimizi yok etmenin imkansız olduğu aşikar. ve hayatta kalan hiç kimse bu duyguyu asla unutmayacak." ifadelerine yer verdi.

Zelenska, yaşananlar için, "Rus ordusu yağmacı ve sivil katili olmanın çok ötesine geçti. Acı çektirmekten zevk alan kitlesel bir manyak olarak karşımıza çıktı. Manyaklar da gücünü adil muharebede değil savunmasız insanlar üzerinde gösteriyor. Ombudsmanımız Ludmila Denisova tüm bu vakaları kaydediyor. İlgili makamlarımız - Rus asker diyemeyeceğim - canavarların, Buça'da zorla tuttukları 25 kadına yaşattıklarını biliyorlar. Bunun sonucunda 9 kadın hamile kaldı. Biz 'kadın' diyoruz ama aralarında reşit olmayan küçük kızlar da var!" ifadelerini kullandı.