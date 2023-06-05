Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Erdoğan'ın zaferini kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi zaferinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Mehrali Gasimov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik etti. Gasimov, yaptığı açıklamada “Türkiye'deki 28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten tebriklerimizi iletiyoruz ve Türkiye'nin her alanda daha da ileriye ve refaha taşınması için başarılar diliyoruz.” İfadelerini kullandı.
Mehrali Gasimov, "Kardeş ülke Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz" dedi. Aynı zamanda Gasimov, Türkiye'nin ilerlemesine ve refahının artmasına yönelik çabalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Gasimov, Türkiye'nin Ukrayna ve Azerbaycan ile olan kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve stratejik işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını taahhüt etti.
Gasimov'un açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası alanda takdir gören liderliğini vurgularken, Ukrayna ve Azerbaycan ile olan ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacak işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. Bu tebrikler, ülkeler arasındaki dostluk, işbirliği ve ortaklık bağlarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Mehrali Gasimov'un ifadeleri, Türkiye, Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı bir taahhüt olarak değerlendiriliyor.