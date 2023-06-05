Ukrayna'nın Azerbaycan Fahri Konsolosu Erdoğan'ın zaferini kutladı

Mehrali Gasimov, "Kardeş ülke Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz" dedi. Aynı zamanda Gasimov, Türkiye'nin ilerlemesine ve refahının artmasına yönelik çabalarının devam etmesi temennisinde bulundu. Gasimov, Türkiye'nin Ukrayna ve Azerbaycan ile olan kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve stratejik işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını taahhüt etti.

Gasimov'un açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası alanda takdir gören liderliğini vurgularken, Ukrayna ve Azerbaycan ile olan ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacak işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. Bu tebrikler, ülkeler arasındaki dostluk, işbirliği ve ortaklık bağlarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Mehrali Gasimov'un ifadeleri, Türkiye, Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kararlı bir taahhüt olarak değerlendiriliyor.



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