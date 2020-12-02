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Aktüel Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır
Aktüel

Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:15:39 -
Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

KİEV (AA) - Ukraynalıların yüzde 55'i ücretsiz olması halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya hazır.

Rating araştırma grubunun anketinde, katılımcıların yüzde 45'inin, salgına karşı alınan önlemlerin yerinde, yüzde 30'u yetersiz, yüzde 11'i ise çok katı olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Ankette aşının ücretsiz olması durumunda yüzde 55'lik kesimin aşı yaptıracağı, yüzde 40'ın ise henüz yaptırmaya hazır olmadığı belirtildi.

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede son 24 saatte 13 bin 141 kişide virüse rastlanmış, 28 Kasım'da 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçmişti.

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