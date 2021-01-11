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Ekonomi Ukraynalıların bir numaralı tercihi Türkiye oldu
Ekonomi

Ukraynalıların bir numaralı tercihi Türkiye oldu

Türkiye, Ukraynalılar için 2020'de bir numaralı turizm durağı oldu. Salgına rağmen 2020'nin 10 aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalı Türkiye'yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:59:00 -
Ukraynalıların bir numaralı tercihi Türkiye oldu

Türkiye, Ukraynalılar için 2020'de bir numaralı turizm durağı oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, haziranda sınırların açılmasının ardından Türkiye'ye ilk gelen turist kafilesinin Ukrayna'dan olduğunu, Türk turizmciler olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ukrayna'nın, Türkiye'nin önde gelen turizm pazarlarından olduğunu belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde bile Türkiye'yi ilk ziyaret eden misafirlerimiz Ukraynalıydı. Buraya gelmeleri moralimizi yükseltti ve bu zorlu dönemi geçirmemize yardımcı oldu. Salgına rağmen 2020'nin 10 aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalıyı konuk ettik. Turizmimizde önemli bir yere sahipsiniz. Bildiğiniz gibi, turizm sektörlerimiz arasında güçlü bir bağ ve stratejik bir ilişki var. Öte yandan, Ukrayna, kolay ulaşımıyla bizim için büyük turizm potansiyeli olan bir yer. Bu da Türk ziyaretçiler için çok değerli bir yer olmasını sağlıyor."

"Salgın önlemleri ve kontroller gayet iyi"

Ukraynalı yetkili Mariana Oleskiv, 2020 sonlarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve önlemleri yerinde gözlemlediğini aktararak, "Hükümetinizin aldığı önlemler ve kontrol kapasiteniz gayet iyiydi. Ukrayna'da da devletin koyduğu kurallar var ve kontroller yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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