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Aktüel

Ukraynalı vekil isyan etti: "Tuvalet kağıdımız yok"

Ukraynalı bir milletvekili, bulunduğu şehrin belediye binasında tuvalet kağıdı olmaması sebebiyle isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:04:05 -
Ukraynalı vekil isyan etti: "Tuvalet kağıdımız yok"

Ukraynalı bir milletvekili, bulunduğu şehrin belediye binasında tuvalet kağıdı olmaması sebebiyle isyan etti.


Ukrayna’nın sahil kenti Nikolayev’de bir milletvekili, Nikolayev Belediyesinde tuvalet kağıdı olmaması sebebiyle serzenişte bulundu. Sergey İsakov isimli milletvekili yapılan bir toplantıda bu durumu dile getirerek, "Daha tuvalet kağıdımız yok. Temel temizlik malzemelerimizi biz temin edememişken, başkalarına hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunamayız" ifadesini kullandı.


Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki korona vakası 10 bin 406, can kaybı ise 261 olarak duyuruldu.


Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko bir açıklama yapmış ve başkentteki karantina kurallarının 12 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini duyurmuştu.

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