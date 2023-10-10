Ukraynalı kadından ağızları açık bırakan pankart
Ukraynalı kadının Türkiye'de, iki dilde hazırladığı pankartla sokakta dans etmesi tepkiye neden oldu.
Sosyal medyada kullanıcıların artmasının ardından farklı görüntüler gündeme geliyor. Beğeni alabilmek için ne yapacağını şaşıranlara bir yenisi daha eklendi.
Ukrayna uyruklu bir kadın, 'koca arıyorum' pankartı hazırladı. 2 dilde yazdığı pankartla sokaklarda dans ederek gezdi.
O anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntüye tepkilerini dile getirdi.
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