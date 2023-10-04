Ukraynalı çocuklara Bakü tatili

Ukraynalı çocuklar, Gebele Çocuk Rehabilitasyon Merkezinde 15 gün boyunca tıbbi ve sosyal-psikolojik rehabilitasyon hizmet alacak.

Azerbaycan Devlet Tıbbi-Sosyal İhtisas ve Rehabilitasyon Kurumu, rehabilitasyon sırasında, bireysel danışmanlık, grup terapileri ve profesyonel psikologlar tarafından düzenlenen çeşitli egzersizleri yoluyla duygusal durumları stabilize edileceğini açıkladı. Ukraynalı çocuklar boş zamanlarında kültürel gezilere çıkarılacak. Çocuklar için Şeki, İsmayıllı ve Şamahı şehirlerindeki tarihi mekanlara ve müzelere geziler düzenlenecek.

Bu arada daha önce de 3 grup halinde 100’e yakın Ukraynalı çocuk, Azerbaycan’a getirilerek sosyal ve psikolojik rehabilitasyon hizmeti verilmişti.