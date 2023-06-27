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Dünya Ukraynalı asker Türk yapımı zırhlı aracı öve öve bitiremedi! Bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu
Dünya

Ukraynalı asker Türk yapımı zırhlı aracı öve öve bitiremedi! Bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-06-27 21:19:00 -

Mayına karşı koruma sağlayan BMC üretimi Kirpi isimli zırhlı araç Ukrayna askerlerini ölümden kurtardı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlar tüm dünyada takdir toplamaya devam ediyor.

Bayraktar TB2'nin başarıları sonrası tüm dünya övgüler yağdırdı. Ukrayna'da TB2 için şarkı bile bestelendi.

Bu sefer Türkiye'nin gurur kaynağı mayına karşı koruma sağlayan zırhlı araç Kirpi oldu.

Ukrayna cephesinde bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Ukraynalı asker, "Türkler bu işi biliyor." yorumunu yaptı.

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