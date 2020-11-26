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Teknoloji Ukrayna'dan yeni SİHA hamlesi
Teknoloji

Ukrayna'dan yeni SİHA hamlesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın Türkiye’den 5 adet SİHA satın almaya hazırlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:09:00 -
Ukrayna'dan yeni SİHA hamlesi

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi. Homçak, Türk SİHA'larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

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